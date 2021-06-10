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أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد بأبها والجامعة العربية المفتوحة

أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد بأبها والجامعة العربية المفتوحة
http://almnatiq.net/?p=991730
المناطق - عسير

شهد الأمير تركي بن طلال أمير منطقة عسير، رئيس هيئة تطوير المتطقة، توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد بأبها والجامعة العربية المفتوحة وذلك بمكتب سموه بديوان الإمارة.

ووقع الاتفاقية كلًا من معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي، ورئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور علي بن محمد الشهراني.

وتهدف الاتفاقية إلى تحقيق العديد من برامج التعاون وتبادل الخبرات والتدريب المشترك بين الطرفين، والاستشارات فيما يتعلق بجوانب الجودة والاعتماد المؤسسي والأكاديمي وفق الأنظمة والإجراءات لدى الطرفين، إضافة إلى التعاون في إعداد الحقائب التدريبية وتنظيم الفعاليات مابين (مؤتمرات، منتديات، معارض، ملتقيات، ندوات، ورش عمل) مشتركة بين الطرفين.
بدوره عبر معالي رئيس جامعة الملك خالد الأستاذ الدكتور فالح بن رجاء الله السلمي عن سعادته بتوقيع الاتفاقية بين الجانبين مؤكدًا حرص الجامعة على التعاون والتكامل مع المؤسسات الأخرى بما يحقق المصلحة العامة ومستهدفات رؤية 2030 معربًا عن أمله في أن تتحقق مخرجات هذه الاتفاقية بين الجامعتين على النحو الذي يمكّنهما من الإسهام في تعزيز العمل الأكاديمي والبحثي وبناء القدرات والمهارات وخدمة المجتمع.

فيما نوه رئيس الجامعة العربية المفتوحة الدكتور الشهراني بأن هذهِ الاتفاقية أتت كنتاج لإيمان الجامعتين بضرورة تفعيل التعاون المشترك و تعزيز تكامل الأدوار بين الجامعات والكليات الحكومية والأهلية في المملكة بما يحقق التكامل بينها ويخدم تحقيق برنامج التحول الوطني ضمن رؤية السعودية 2030 والذي يؤكد على أهمية تمكين القطاع غير الربحي ودعمه.

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