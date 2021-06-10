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لدوره في تعزيز السلام والتفاهم الإنساني

منح جيري انزيريلو جائزة “السياحة من أجل السلام”.. وتكريمه بحي الطريف التاريخي بالدرعية

منح جيري انزيريلو جائزة “السياحة من أجل السلام”.. وتكريمه بحي الطريف التاريخي بالدرعية
http://almnatiq.net/?p=991732
المناطق - الرياض

حصل قُطب السياحة الأمريكي، جيري انزيريلو، على “جائزة السياحة من أجل السلام” من الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية “WANGO” التي تضم أعضاء من أكثر من مائة دولة والعديد من المنظمات غير الحكومية، وذلك تقديراً لدوره البارز ومساهماته الفريدة في السلام العالمي والالتقاء والتفاعل الانساني، من خلال عمله وانجازاته في مجال السياحة والضيافة.
وأعلنت رابطة “WANGO” قبل أيام في مدينة نيويورك عن منح الجائزة لانزيريلو، الذي يعمل حالياً رئيسياً تنفيذياً لهيئة تطوير بوابة الدرعية؛ حيث كان له دور مهم في إنهاء التمييز العنصري بمنطقة Sun City الجنوب إفريقية، خلال فترة عمله مديراً تنفيذياً لمجموعة فنادق ومنتجعات Kerzner إبان حقبة الفصل العنصري المعروفة في البلاد، وهو ما كان سبباً رئيسياً في التقارب بين انزيريلو والرئيس الأسبق لجنوب إفريقيا، نيلسون مانديلا، الحاصل على جائزة نوبل للسلام؛ حيث أصبح انزيريلو صديقاً مقرباً لمانديلا، وكان الضيف الأهم في حفل زفاف جيري فيما بعد، في ظل الدور المحوري الذي قام به انزيريلو بالمنطقة الجنوب إفريقية آنذاك من أجل السلام والمساواة.
حيث تسلّم جيري انزيريلو، في حي الطريف التاريخي بالدرعية الجائزة, ويعمل جيري رئيساً تنفيذياً لهيئة تطوير بوابة الدرعية لأن تكون “جوهرة المملكة”،الدرعية ، وجهة وواحة للسلام العالمي، وواحدة من أهم أماكن التجمع الإنساني في العالم، لا سيما وأن العمل يجري على قدم وساق لتنفيذ واحد من أهم وأكبر المشاريع التراثية والثقافية على مستوى العالم؛ في ظل ما تحتضنه أرض الملوك والأبطال من تاريخ عريق، باعتبارها موطناً للأسرة الحاكمة في المملكة العربية السعودية، وعاصمة الدولة السعودية الأولى، ومنطلق السلام والوحدة لأبنائها، وهو ما يؤهلها بالفعل لأن تكون بمثابة وجهة سياحية رئيسية تمثل مرحلة جديدة غير مسبوقة من التحولات الثقافية والسياسية والدينية، في السعودية، التي تعد قلب العالم العربي والإسلامي.
وبمناسبة الإعلان عن الجائزة، قال رئيس الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية “WANGO”، تاج الدين حمد، إن جيري انزيريلو شخصية رائدة، يرى أن قوة الضيافة في تعزيز السلام والتفاهم بين الناس وتغيير العالم للأفضل؛ مؤكداً أنه فور عودة الحياة إلى طبيعتها في مجال السياحة، يجب تقديم الشكر لجيري والاحتفاء به، لدوره و مشاركاته الهادفة للسلام والصحة العامة والمتعة في العالم.
من جانبه، عبر الرئيس التنفيذي لهيئة تطوير بوابة الدرعية عن سعادته بالجائزة، قائلاً: “هذا أمر لا يصدق، لم أكن أتخيل عندما بدأت العمل في سن الثالثة عشرة من عمري بحي بروكلين في مدينة نيويورك أن ذلك التفاعل والتعامل مع الضيوف والموظفين في قطاع الضيافة يمكن أن يقود في يوم من الأيام إلى تغيير اجتماعي حقيقي.. لقد بدا لي من الطبيعي أن أؤمن أن كرم الضيافة والترحيب بالضيوف يشعرهم كأنهم في منازلهم وأنهم ليسوا غرباء، هذا ما كنت أشعر به في نهاية اليوم، وهذا هو جوهر وهدف الخدمة التي نقدمها دائماً”.
وتهدف الرابطة العالمية للمنظمات غير الحكومية “WANGO” إلى تعزيز دور المنظمات غير الحكومية بغرض تعميق التواصل والشراكات والمساهمة بشكل فعال في تقديم الحلول للمشكلات الإنسانية الأساسية على مستوى العالم.
جدير بالذكر أن “WANGO” منحت جوائزها لعدد من الشخصيات الدولية التي أسهمت في السلام والرفاهية العالمية، من بين هذه الشخصيات: الدكتور فيديريسيو مايور، الأمين العام السابق لليونسكو، الدكتور إبراهيم غمباري، وكيل الأمين العام السابق للأمم المتحدة رئيس بعثة حفظ السلام المشتركة بين الاتحاد الأفريقي والأمم المتحدة في دارفور، الأميرة ماها تشاكري سيريندهورن في تايلاند، كينيث كاوندا الرئيس السابق لزامبيا، والسيد بيل درايتون، المؤسس والرئيس التنفيذي لشركة Ashoka.

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