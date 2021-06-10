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وزارة الثقافة والبريد “سبل” تصدران طابعاً جديداً بهوية “عام الخط العربي”‏‎

وزارة الثقافة والبريد “سبل” تصدران طابعاً جديداً بهوية “عام الخط العربي”‏‎

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وزارة الثقافة والبريد “سبل” تصدران طابعاً جديداً بهوية “عام الخط العربي”‏‎

وزارة الثقافة والبريد “سبل” تصدران طابعاً جديداً بهوية “عام الخط العربي”‏‎
http://almnatiq.net/?p=991739
المناطق - الرياض

أصدرت مؤسسة البريد السعودي “سبل” بالتعاون مع وزارة الثقافة طابعاً بريدياً تذكارياً من فئة «3 ريالات» يتوشح بهوية عام الخط العربي، وذلك تحت مظلة مبادرة “عام الخط العربي” التي أطلقتها وزارة الثقافة ضمن مبادرات برنامج جودة الحياة أحد برامج تحقيق رؤية السعودية 2030م، التي تتضمن أنشطة وفعاليات داعمة لفن الخط العربي.
ويأتي الطابع الجديد بأربعة أشكال فنية تجسد جماليات فن الخط العربي، وتسعى من خلاله مؤسسة البريد السعودي “سبل” لتعزيز حضور هذا الفن في المجتمع، والإسهام في تحقيق أهداف مبادرة “عام الخط العربي”.
كما تصدر “سبل” الطوابع البريدية دورياً وفصلياً في المناسبات الدولية والوطنية والدينية والأعياد ومواسم الحج والاجتماعات والمؤتمرات الكبرى على المستويات الدولية والإسلامية والعربية والخليجية، بالإضافة إلى المشاركات الوطنية الثقافية والفنية والرياضية، وذلك للتعريف بالمنجزات الوطنية المختلفة في جميع المجالات.

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