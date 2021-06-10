أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء

المناطق - عسير

نبّه المركز الوطني للأرصاد من تكوّن أمطار رعدية على منطقة عسير اليوم، تشمل تأثيراتها المصاحبة نشاط في الرياح السطحية، على مدينة أبها ومحافظات النماص وتنومة وخميس مشيط ورجال المع ومحايل.

وبين المركز أن الحالة تستمر – بمشيئة الله تعالى – حتى الساعة الـ 8 مساءً.