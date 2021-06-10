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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 16 عقداً للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود

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هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 16 عقداً للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود

هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 16 عقداً للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود
http://almnatiq.net/?p=991741
المناطق - الرياض

وقعت هيئة تقويم التعليم والتدريب، ممثلة بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي أمس، 16 عقداً للاعتماد الأكاديمي البرامجي مع جامعة الملك سعود، وذلك بمقر الجامعة بالرياض.
وقع العقود من جانب الجامعة وكيل الجامعة للتخطيط والتطوير الدكتور علي بن محمد مسملي، ومن جانب الهيئة المدير التنفيذي المكلَّف للمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي الدكتور صالح بن علي الغامدي.
وتهدف العقود إلى تنفيذ دراسة تقويمية على المستوى البرامجي للبرامج المشمولة، وذلك لتجديد الاعتماد لبكالوريوس التمريض، واعتماد بكالوريوس العلوم في الرياضيات الإكتوارية والمالية، وبكالوريوس اللغة الإسبانية والترجمة، وبكالوريوس اللغة الفرنسية والترجمة، وبكالوريوس علوم المختبرات الإكلينيكية، وبكالوريوس الآثار، وبكالوريوس إدارة موارد التراث والإرشاد السياحي، وبكالوريوس الإدارة السياحية والفندقية، وبكالوريوس خدمة اجتماعية، وبكالوريوس علم الاجتماع، وبكالوريوس علم المعلومات.
وتضمنت العقود كذلك اعتماد 5 برامج في مرحلة الماجستير، وهي برنامج ماجستير اللغة العربية وآدابها، والماجستير في العمارة وعلوم البناء، وماجستير الآداب في علم النفس، وماجستير التربية الخاصة، وماجستير التربية الفنية.
ويعمل المركز خلال مدة التعاقد على عدد من الإجراءات وضمن مراحل لإجراء الدراسة التقويمية للبرامج، حيث تبدأ بمرحلة التحقق من أهلية البرامج للتقدم للاعتماد، والتعريف بمراحل الاعتماد ومتطلباته، وإعداد تقرير الدراسة الذاتية وتسليم وثائق البرنامج من قبل الجامعة، ليقوم مركز اعتماد بفحص هذه الوثائق وتزويد البرنامج بالملاحظات، التي تسهم في تحسين وتعزيز جودة البرنامج لتعديلها، تمهيداً لرفعها للفريق المستقل الذي يقوم بعملية المراجعة والزيارة الميدانية، وإعداد تقرير تفصيلي عن أداء البرامج الخاضعة للتقويم بما يسهم في التطوير المستمر لأداء هذه البرامج، ويعد أساساً لاتخاذ قرارات الاعتماد وفقاً لسياسات ومعايير الاعتماد في هيئة تقويم التعليم والتدريب ممثلةً بالمركز الوطني للتقويم والاعتماد الأكاديمي.

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