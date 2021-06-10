الملحن طلال باغر في ذمة الله

المناطق - الرياض

انتقل إلى رحمة الله الملحن طلال باغر، إذ نعاه نجله عبر حسابه في موقع التواصل تويتر.

وقال ابنه ريان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) اشوفك في الجنه ياابويا.. إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله.. ونظرا للظروف الحاليه بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط”.

وطلال باغر ملحن سعودي، ولد عام 1376هـ في مدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.

وقال ابنه ريان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) اشوفك في الجنه ياابويا.. إنا لله وإنا إليه راجعون

اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله.. ونظرا للظروف الحاليه بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط”.

وطلال باغر ملحن سعودي، ولد عام 1376هـ في مدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.