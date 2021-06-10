احدث الأخبار

الملحن طلال باغر في ذمة الله
أبرز المواد
 “ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها
أبرز المواد
 “معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 97.7 مليار ريال إجمالي دفعات برنامج حساب المواطن منها 1.9 مليار ريال لدفعة يونيو
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 16 عقداً للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود
منطقة الرياض
 “التحالف”: لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
 أمطار رعدية على منطقة عسير حتى الـ 8 مساء
منطقة عسير
 وزارة الثقافة والبريد “سبل” تصدران طابعاً جديداً بهوية “عام الخط العربي”‏‎
أبرز المواد
 بنك التصدير والاستيراد: تمكين الصادرات بالمنتجات التمويلية تسهم في استقطاب الكفاءات وتطور الشراكات
أبرز المواد
 التعاون “الموارد البشرية” و”الصحة” يؤتي ثماره في الحد من آثار فيروس كورونا بالدور الاجتماعية
محليات
 أمير عسير يشهد توقيع اتفاقية تعاون بين جامعة الملك خالد بأبها والجامعة العربية المفتوحة
منطقة عسير
الملحن طلال باغر في ذمة الله

الملحن طلال باغر في ذمة الله

أبرز المواد
“ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها

“ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها

أبرز المواد
“معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة

“معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة

أبرز المواد
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

أبرز المواد

الملحن طلال باغر في ذمة الله

الملحن طلال باغر في ذمة الله
http://almnatiq.net/?p=991766
المناطق - الرياض

انتقل إلى رحمة الله الملحن طلال باغر، إذ نعاه نجله عبر حسابه في موقع التواصل تويتر.

وقال ابنه ريان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) اشوفك في الجنه ياابويا.. إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله.. ونظرا للظروف الحاليه بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط”.

وطلال باغر ملحن سعودي، ولد عام 1376هـ في مدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.

وقال ابنه ريان “بقلوب مؤمنة بقضاء الله وقدره وببالغ الحزن والأسى انعي والدي وحبيبي وروحي (طلال محمد باغر) اشوفك في الجنه ياابويا.. إنا لله وإنا إليه راجعون
اللهم ارحمه رحمة واسعة واجعل مثواه الجنه وأكرم نزله.. ونظرا للظروف الحاليه بسبب وباء كرونا سيكون العزاء عبر الرسائل والاتصال فقط”.

وطلال باغر ملحن سعودي، ولد عام 1376هـ في مدينة جدة، ورأس لجنة الموسيقى في الجمعية العربية السعودية للثقافة والفنون في جدة، ولحن الكثير من الأعمال المميزة لفنانين سعوديين وعرب من أبرزهم طلال مداح ومحمد عبده وعبادي الجوهر وعبد المجيد عبد الله وديانا حداد وغيرهم.

روابط ذات صلة

“ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها

“ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها
“معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة

“معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة
الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*