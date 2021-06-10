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العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021

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العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021

العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021
http://almnatiq.net/?p=991770
المناطق - الرياض

أجرت وزارة العدل 21 ألف عملية توثيقية عبر خدمة الموثق mwathiq.sa خلال شهر مايو من العام الجاري 2021.
وأوضحت الوزارة أن الخدمات التوثيقية شملت: إصدار الوكالات أو فسخها، وتوثيق عقود الشركات وتوثيق الإفراغات العقارية وخدمة الرهون العقارية التي تحتوي على خدمة رهن العقار، وفك رهن العقار، وإفراغ العقار مع رهنه، إضافة إلى تصحيح الصكوك وخدمة الإقرارات المالية التي تشمل خدمة الإقرار بالدَين وخدمة الإقرار بسداد الدَين أو التنازل عنه وخدمة التحقق من الصكوك العقارية والوكالات.
وبينت الوزارة، أن الموثقين والموثقات المعتمدين يجرون عمليات الإفراغ العقاري، بالإضافة إلى عمليات توثيق الوكالات وفسخها، والإفراغ برهن والرهن العقاري، إضافة إلى تصحيح الصكوك، وفك الرهن، والإقرارات المالية، وأخيراً عقود الشركات.
وأشارت إلى أنه يمكن الاستفادة من الخدمة من خلال زيارة موقع الموثق mwathiq.sa، والتواصل مع أقرب موثق مرخص من خلال البيانات الخاصة به، دون الحاجة إلى زيارة كاتب العدل، أو من خلال تطبيق الموثق للهواتف الذكية لنظامي android وIOS، الذي يتيح أيضا للأفراد والمنشآت التجارية إنجاز العديد من خدمات كتابة العدل دون الحاجة إلى زيارتها، تسهيلاً للمستفيدين ودعماً لقطاع التوثيق، عبر تقديم طلب للخدمة واستقبال العروض من الموثقين المتاحين في التطبيق في أي وقت وأي مكان.

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