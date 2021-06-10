احدث الأخبار

“سكني” : تسليم عدد من “الفلل الجاهزة” في 5 مشاريع خلال مايو 2021
أبرز المواد
 مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت
أبرز المواد
 “منشآت” تعلن عن إدراج المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق
المنطقة الشرقية
 “الأراضي البيضاء” يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء
المنطقة الشرقية
 العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021
أبرز المواد
 الملحن طلال باغر في ذمة الله
أبرز المواد
 “ابتهاج الجهني” : أبدعت في الرسم الحرّ وتطمح لمشروع خاص يحتضن أعمالها
أبرز المواد
 “معادن” ترسي عقد تشغيل منجمي الذهب منصورة ومسرّة
أبرز المواد
 الشؤون الإسلامية تعيد افتتاح 11 مسجداً بعد تعقيمها في 4 مناطق
أبرز المواد
 97.7 مليار ريال إجمالي دفعات برنامج حساب المواطن منها 1.9 مليار ريال لدفعة يونيو
أبرز المواد
 هيئة تقويم التعليم والتدريب توقع 16 عقداً للدراسة التقويمية للاعتماد البرامجي مع جامعة الملك سعود
منطقة الرياض
 “التحالف”: لم يتم تنفيذ عمليات عسكرية بمحيط صنعاء وأي مدينة يمنية أخرى خلال الفترة الماضية
أبرز المواد
“سكني” : تسليم عدد من “الفلل الجاهزة” في 5 مشاريع خلال مايو 2021

“سكني” : تسليم عدد من “الفلل الجاهزة” في 5 مشاريع خلال مايو 2021

أبرز المواد
مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت

أبرز المواد
“منشآت” تعلن عن إدراج المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق

“منشآت” تعلن عن إدراج المنطقة الشرقية ضمن برنامج تسريع الأعمال في المناطق

المنطقة الشرقية
“الأراضي البيضاء” يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء

“الأراضي البيضاء” يعلن تطبيق المرحلة الأولى في الأحساء

المنطقة الشرقية

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت

مركز الملك سلمان للإغاثة يدشن مشروع توزيع السلال الغذائية بمحافظة حضرموت
http://almnatiq.net/?p=991778
المناطق - الرياض

دشن مركز الملك سلمان للإغاثة والأعمال الإنسانية أمس مشروع توزيع السلال الغذائية للأسر الأكثر احتياجًا والنازحة في محافظة حضرموت لعام 2021م.
وجرى توزيع 13 طنًا و375 كيلو غرامًا في مديريتي بروم ميفع وغيل باوزير في محافظة حضرموت، استفاد منها 875 فردًا.
وتأتي هذه المساعدات استمرارا لدور المملكة الإنساني ممثلة بالمركز للتخفيف من معاناة الشعب اليمني الشقيق جراء الأزمة الإنسانية الراهنة.

روابط ذات صلة

“سكني” : تسليم عدد من “الفلل الجاهزة” في 5 مشاريع خلال مايو 2021

“سكني” : تسليم عدد من “الفلل الجاهزة” في 5 مشاريع خلال مايو 2021
العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021

العدل: 21 ألف عملية عبر خدمة الموثق خلال شهر مايو 2021
الملحن طلال باغر في ذمة الله

الملحن طلال باغر في ذمة الله

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*