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بلدية اللهابة تواصل جهودها بزراعة أشجار الظل والزينة باللهابة والمراكز التابعة بمشاركة منسوبي البلدية والمتطوعين

بلدية اللهابة تواصل جهودها بزراعة أشجار الظل والزينة باللهابة والمراكز التابعة بمشاركة منسوبي البلدية والمتطوعين
http://almnatiq.net/?p=991806
اللهابة - المناطق

قامت بلدية اللهابة، مؤخرا بزراعة أشجار الظل والزينة وأنواع متعددة من الشجيرات بعدد من المداخل والمواقع باللهابة والمراكز التابعة لها، وذلك ضمن جهود البلدية في زيادة الرقعة الخضراء والتجميل وسلامة البيئة.

وأوضح رئيس بلدية اللهابة المهندس فايز بن سرحان الشمري، أن إدارة الخدمات بالبلدية، قامت بزراعة 500 شجرة لبخ، و100 شجرة من لسان العصفور، وعدد 100شجرة من كف مريم، و350 من الأكاسيا جلوكا، و300شجرة من الأكاليفا الحمراء، بالإضافة إلى 100 شجرة من البونسيانا، مشيرا بأن أعمال زراعة أشجار الظل والزينة تأتي ضمن جهود البلدية المستمرة في مبادرة تحسين المشهد الحضري، وأيضا في زيادة الغطاء النباتي بالمدينة في اطار المحافظة على البيئة وتنميتها، وفق رؤية المملكة ٢٠٣٠، والمحافظة على سلامة البيئة، وتنقية الهواء، وتجميل الأحياء، وتوفير الظل، وتعزيز مساحة المناطق الخضراء، وحماية البيئة، وضرورة تنمية الغطاء النباتي الطبيعي من خلال دعم التشجير والتجميل بزيادة الرقعة الخضراء في مسطحات المدن وشوارعها وميادينها، موضحا أن الجهود مستمرة والأعمال قائمة في هذا الجانب لجين استكمال جميع المواقع المستهدفة باللهابة والمراكز التابعة.

وقدم المهندس فايز الشمري شكره للمتطوعين ومنسوبي البلدية الذين شاركوا بأعمال الزراعة، داعيا الجميع للاستمتاع بهذه الأشجار وعدم العبث بها والمحافظة عليها لينعم بها الجميع.

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