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أكثر من 60 دبلوماسياً يزورون معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة

أكثر من 60 دبلوماسياً يزورون معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة

منطقة مكة المكرمة
أكبر قبة بالعالم تستقبل زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بأكثر من 100 مشروع تنموي

أكبر قبة بالعالم تستقبل زوار معرض مشاريع منطقة مكة المكرمة الرقمي بأكثر من 100 مشروع تنموي

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أكثر من 60 دبلوماسياً يزورون معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة

أكثر من 60 دبلوماسياً يزورون معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة
http://almnatiq.net/?p=991820
المناطق - مكة المكرمة

زار أكثر من 60 دبلوماسياً صباح اليوم الخميس معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، والذي افتتحه مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مساء الأربعاء، وكان في استقبالهم وكيل إمارة المنطقة معالي الدكتور مشبب القحطاني.
وتجول الدبلوماسيين داخل أرجاء المعرض، واطلعوا عبر التقنية على المشاريع التنموية بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.
ونوه مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي إلى أن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويا وتقنياً ويسلط الضوء على المنجزات التي تحققت في المنطقة على مدى 14 عاماً، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.
فيما وصف عددٌ من الدبلوماسيين ما تحقق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر ، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.
الجدير ذكره أن المعرض
سيشهد خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، وهي إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة والتي تحمل عنوان ” كيف نكون قدوة في العالم الرقمي إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي ، كذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.
وسيكون المعرض الرقمي مُتاحاً لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الاعتبار تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر اسبوعاً ، وسيفتح أبوابه لأهالي المنطقة وزوارها
يذكر أن إمارة منطقة مكة المكرمة ولأول مرّة توحد ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد وسيتم تنظيمه سنوياً، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

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رابط التسجيل لحضور معرض مشاريع مكة الرقمي

رابط التسجيل لحضور معرض مشاريع مكة الرقمي
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