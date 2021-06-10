أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شؤون الإسكان المعين حديثاً

المناطق - الجوف

استقبل صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن نواف بن عبدالعزيز أمير منطقة الجوف، اليوم مدير عام شؤون الإسكان بالمنطقة فهيد بن مطلق الشمري المنتهية فترة عمله بالمنطقة ، يرافقه مدير عام شؤون الإسكان المكلف حمود بن خالد الشمري الذي تم تكليفه في الإدارة.

واطلع سموه في بداية اللقاء على سير العمل في شؤون الإسكان بمنطقة الجوف ومحافظاتها والمشاريع التي يجري العمل على إنجازها حالياً .

وأعرب سموه عن شكره للمدير السابق وما قدمه من جهود خلال فترة عمله متمنياً له التوفيق ، مؤكداً على مواصلة التعاون وجهود إدارة شؤون الإسكان مع الجهات ذات العلاقة في سبيل توفير الحلول السكنية بالمنطقة بمختلف منتجاتها وبرامجها المتنوعة .