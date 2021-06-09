مدير عام الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يزور الجوامع بالمنطقة

المناطق - الحدود الشمالية

قام مدير عام فرع وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمنطقة الحدود الشمالية الشيخ مطارد بن دخيل العنزي، اليوم الخميس الموافق 1442/10/29 هـ، بزيارة لجوامع المنطقة التي تحت الإنشاء والترميم ومتابعة احتياجات الجوامع والاطلاع على سير العمل والخدمات المقدمة للجوامع بهدف الارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة .وشملت الجولة زيارة

جامع سمو الأمير عبدالله بن عبدالعزيز بن مساعد آل سعود

للوقوف على جاهزيته والاطلاع على تهيئته وشملت الزيارة كذلك الوقوف على جامع الأمير سلطان بن عبدالعزيز بحي الفيصلية بعرعر .

وكذلك جامع إبراهيم بن خليل ووالديه بحي الروابي ،

وأكد الشيخ مطارد العنزي بأن هذه الجولة التفقدية تأتي وفق توجيهات صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية ، وبمتابعة وإشراف مباشر من معالي الوزير الشيخ الدكتور عبداللطيف بن عبدالعزيز آل الشيخ​.

وقد رافق فضيلته خلال الجولة مساعد المدير العام لخدمات المسانده المهندس عليان خلف العنزي .