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مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10796.33 نقطة

مؤشر سوق الأسهم السعودية يغلق مرتفعاً عند مستوى 10796.33 نقطة

أبرز المواد
تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

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مدير عام الشؤون الإسلامية بالحدود الشمالية يزور الجوامع بالمنطقة

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أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شؤون الإسكان المعين حديثاً

أمير منطقة الجوف يستقبل مدير شؤون الإسكان المعين حديثاً

منطقة الجوف

تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام

تكليف «الرشيدي» مديرًا للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام
http://almnatiq.net/?p=991824
المناطق - القريات‬⁩

أصدر وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة، قرارًا بتكليف الاستاذ منصور بن سالم الرشيدي للقيام بأعمال ومهام مدير للشؤون الصحية بمحافظة ⁧‫القريات‬⁩ لمدة عام اعتبارًا من تاريخ ٢٩ / ١٠ / ١٤٤٢ وكان الرشيدي يشغل منصب مدير الولادة والاطفال بحفرالباطن
وقال الرشيدي اشكر معالي وزير الصحة الدكتور توفيق الربيعة علي الثقة التي اولانيها راجيا من الله ان اكون حسن الظن وان اخدم وطني في كل مكان
واضاف الرشيدي أن طيلة عملي في محافظة حفرالباطن لمست روح التعاون من جميع من عملت معهم فلهم الشكر من زملاء وزميلات علي ماقدموه لي من دعم معنوي ساهم في انجاح ماكنا نطمح به .

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