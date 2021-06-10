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منطقة مكة المكرمة

وفدٌ دبلوماسي يضم أكثر من 60 دولة يزور معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بجدة

وفدٌ دبلوماسي يضم أكثر من 60 دولة يزور معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بجدة
http://almnatiq.net/?p=991833
المناطق - واس

زار أكثر من 60 دبلوماسيًا اليوم معرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، الذي افتتحه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير المنطقة مساء أمس، حيث كان في استقبالهم معالي وكيل إمارة المنطقة الدكتور مشبب القحطاني.
واطّلع الوفد على أرجاء المعرض وعلى المشاريع التنموية -عبر التقنية- بمنطقة مكة التي يتجاوز عددها 100 مشروع.
ونوه مدير فرع وزارة الخارجية بجدة مازن الحملي بأن معرض مشروعات مكة الرقمي يعكس التطور التقني الذي وصلت إليه المملكة تنمويًا وتقنيًا، ويسلط الضوء على المنجزات التي تحققت في المنطقة على مدى 14 عامًا، كما يقدم نبذة عن المستقبل الزاهر للمنطقة.
فيما وصف الدبلوماسيون ما تحقق في منطقة مكة المكرمة من إنجازات بالمبهر، مؤكدين أن ما يحويه من مشروعات يبرز ما وصلت إليه المملكة من تقدم في مختلف المجالات.
يذكر أن المعرض سيشهد خلال الأيام المقبلة انطلاقة أيام مكة للبرمجة والذكاء الاصطناعي، إحدى المبادرات الريادية لملتقى مكة الثقافي في دورته الخامسة التي تحمل عنوان “كيف نكون قدوة في العالم الرقمي”، إضافة إلى إقامة جلسات حوارية سيتطرق فيها المتحدثون إلى عدة جوانب من بينها الإعلام والإعلان الرقمي، وكذلك تطوير الخدمات في ظل التقنية.
وسيكون المعرض الرقمي مُتاحًا لأهالي المنطقة والزوار مع الأخذ في الحسبان تطبيق الإجراءات الاحترازية للحد من انتشار فيروس كورونا، وسيستمر أسبوعًا.
كما أن إمارة منطقة مكة المكرمة -لأول مرّة- وحدت ختام برامج وفعاليات الإمارة في أسبوع واحد وسيتم تنظيمه سنويًا، وتشارك فيه جميع الجهات الحكومية والأهلية والمجتمع في المنطقة.

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