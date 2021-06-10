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منطقة الحدود الشمالية
مدير تعليم مكّة يُكرم عدداً من طلاب المركز الصيفي الافتراضي في مسابقة الفهم القرائي

مدير تعليم مكّة يُكرم عدداً من طلاب المركز الصيفي الافتراضي في مسابقة الفهم القرائي

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مدير تعليم مكّة يُكرم عدداً من طلاب المركز الصيفي الافتراضي في مسابقة الفهم القرائي

مدير تعليم مكّة يُكرم عدداً من طلاب المركز الصيفي الافتراضي في مسابقة الفهم القرائي
http://almnatiq.net/?p=991856
المناطق - واس

كرم المدير العام للتعليم بمنطقة مكة المكرمة الدكتور أحمد بن محمد الزائدي اليوم عدداً من الطلاب من أصل 1800 طالب في مسابقة الفهم القرائي بالمركز الصيفي الافتراضي الذي يمتد لسبعة أسابيع خلال مدة العطلة الصيفية، والذي يُنفَّذ عن طريق منصة الزوم وتشرف عليه الشؤون التعليمية بالإدارة.
وتهدف المبادرة -التي تستهدف طلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي- إلى تجويد الممارسات القرائية والكتابية لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي وتعزيز مهارات الفهم القرائي والكتابي لهم، ودعم وتعزيز مهارات الفهم القرائي والكتابي بمثابة المعين الخارجي لمدارس المرحلة الابتدائية (بنين – بنات)، الذي يُسهم في تقديم برامج ومسابقات وفعاليات نوعية تساعد على رفع مستوى إتقان المهارات القرائية والكتابية لطلاب وطالبات الصف الرابع الابتدائي .

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