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وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بالمنطقة

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وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بالمنطقة

وكيل إمارة الحدود الشمالية يرأس اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بالمنطقة
http://almnatiq.net/?p=991859
المناطق - واس

رأس وكيل إمارة منطقة الحدود الشمالية محمد بن سلطان ابن جريس اليوم, اجتماع تحسين خدمات الإنترنت بحضور الرئيس التنفيذي لقطاع الأعمال والنواقل والمشغلين بشركة زين المهندس سعد السدحان وعدد من القيادات بالشركة.
وجرى خلال الاجتماع بحث الآليات والحلول لأعمال شركة زين وإمكانية تحسين خدمات الإنترنت في المحافظات والمراكز والقرى بالمنطقة, كما بحث اللقاء عددا من الموضوعات ذات العلاقة بالشأن التقني في إمارة المنطقة وكيفية تطويرها.
وأوضح وكيل إمارة المنطقة أن ذلك يأتي وفقًا لتوجيهات سمو أمير منطقة الحدود الشمالية لكل ما يخدم المنطقة في تهيئة كافة الخدمات التي تحتاجها ,مؤكدًا أهمية العمل على تحسين خدمات الإنترنت.

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