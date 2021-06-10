وزير الخارجية يودع وزير خارجية عُمان

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ودع صاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبدالله وزير الخارجية، اليوم، معالي وزير خارجية سلطنة عُمان السيد بدر بن حمد بن حمود البوسعيدي، والوفد المرافق له، وذلك بعد زيارة رسمية قام بها معاليه للمملكة.

وجاءت زيارة معالي وزير خارجية سلطنة عُمان في إطار تعزيز العلاقات الأخوية والراسخة التي تجمع البلدين والشعبين الشقيقين.

