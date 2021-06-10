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بلدية بيشة تنجز مشروع حديقة الدحو بمساحة تتجاوز ٩٨٠٠ ألف متر مربع .

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نائب أمير منطقة الرياض يزور المصاب ” السبيعي ” بمستشفى وادي الدواسر

نائب أمير منطقة الرياض يزور المصاب ” السبيعي ” بمستشفى وادي الدواسر
http://almnatiq.net/?p=991892
​​وادي الدواسر - فالح الدوسري

زار صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن عبدالرحمن بن عبدالعزيز نائب أمير منطقة الرياض اليوم الجندي سحمي بن فيصل السبيعي المصاب بمستشفى وادي الدواسر العام.
ونقل سموه تحيات وتقدير خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز آل سعود وسمو ولي عهده الأمين – حفظهما الله – وتمنياتهما له بالشفاء العاجل، مثمناً تضحياته في سبيل الدفاع عن الدين والوطن.

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