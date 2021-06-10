“أداء” : المملكة الأولى عالمياً في مؤشر “ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي”

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تصدرت المملكة مؤشر “ثقة المستهلك بتوجهات الاقتصاد المحلي” مقارنة بـ 23 دولة شملها التقرير، وذلك وفقًا لمؤشر ثقة المستهلك الدولي لشهر مايو 2021 الصادر عن شركة “إبسوس” الذي يشمل آراء المستهلكين حول الوضع الحالي والمستقبلي للاقتصاد المحلي، وتقييمهم لأوضاعهم المالية الشخصية والاستثمار.

ويعتمد عدد من قطاعات التجارة والصناعة والتجزئة والبنوك والحكومات بشكل عام على قراءة التغيرات في هذا المؤشر لصناعة القرارات الاقتصادية والاستثمارية، وهو أحد المؤشرات التي يرصدها المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” ويتابع أداء المملكة فيها.

كما حققت المملكة المرتبة الثانية عالمياً من بين 23 دولة في المؤشر العام “ثقة المستهلك” لذات الشهر، إضافة لتحقيقها المركز الثاني في نتائج مؤشر “القدرات المالية الشخصية”، والمرتبة الثانية في مؤشر “ثقة المستهلك للاستثمار”.

وأوضح مركز “أداء” أن مؤشر “ثقة المستهلك” يعتمد في قياسه على أربعة محاور رئيسة هي : ثقة المستهلك بـ”القدرات المالية الشخصية، وبتوجهات الاقتصاد المحلي، وبالمناخ الاستثماري، وبالأمان الوظيفي العام”.

ويرصد المركز الوطني لقياس أداء الأجهزة العامة “أداء” المؤشرات الدولية من خلال منصة الأداء الدولي، بهدف تمكين صانعي القرار من تطوير الأداء والقدرة على المنافسة العالمية، وإتاحة المجال للأجهزة العامة بمتابعة أداء المملكة ومقارنتها بأكثر من 217 دولة لأكثر من 700 مؤشر قياس عالمي.