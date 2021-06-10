أمانة عسير ترفع أكثر من 18 ألف طن من النفايات خلال الاسبوع الماضي

المناطق - عسير

تواصل أمانة منطقة عسير أعمالها في رفع المخلفات ومعالجة عناصر التشوّه البصري في مدينة أبها، وذلك ضمن جهودها لمعالجة التشوّه البصري.

وأوضح أمين منطقة عسير الدكتور وليد الحميدي، أنه رُفع نحو 18.998طن من النفايات التجارية والمنزلية وبقايا مخلفات البناء والهدم ونواتج الحفر من عدة مواقع متفرقة خلال الاسبوع الماضي، مبيناً أن الفرق المتخصصة في أمانة عسير تُكثّف أعمالها بهدف القضاء على مسببات التشوه البصري، وتعزيز الوعي والسلوك الحضاري، والمشاركة المجتمعية بأهمية المحافظة على البيئة، وحماية المرافق العامة .