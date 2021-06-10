بلدية بيشة تغلق ١٦ منشأةً بعد تنفيذها ١٣٨ جولة رقابية وتضبط ٧١ مخالفةً

المناطق - عسير

واصلت بلدية بيشة جولاتها الميدانية على المنشآت التجارية والمطاعم، وذلك للتأكد من تطبيق الإجراءات الاحترازية وسلامة كل مايُقدم للمستهلك والتأكد من نظامية الاشتراطات الصحية والبلدية داخل هذه المنشآت والعاملين بها.

حيث بين رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن بلدية بيشة وخلال يوم عمل قامت بجولات رقابية بلغت ١٣٨ جولةً رقابيةً ، مؤكدًا أن الفرق الرقابية رصدت ٧١ مخالفات متنوعة للاشتراطات الصحية والبلدية والإجراءات الاحترازية، مؤكدًا إغلاق ١٦منشأة مخالفة كما تمت مصادرة كميات مختلفة من الغذاء غير الصالح للاستهلاك .

وأضاف آل جلبان أن الجولات الرقابية مستمرة مع أهمية التشديد على التقيد بالاشتراطات البلدية والصحية والتدابير الوقائية، مشددًا على أنه لا تهاون مع المخالفات المرصودة داخل هذه المنشآت وما يُقدّم فيها، موضحًا أن المخالفات المرصودة تنوعت بين سوء النظافة العامة وانتهاء التراخيص والشهادات الصحية وعدم التقيد باللبس الموحد وسوء الحفظ والتخزين إلى جانب مخالفات الإجراءات الاحترازية ، مؤكدًا أن البلدية تعمل على تكثيف الجولات وأعداد المراقبين الميدانيين وعدم التهاون في المخالفات المرصودة، مطالبًا الجميع بضرورة التواصل لرفع البلاغات والمخالفات عبر ٩٤٠ وعلى مدار الساعة.