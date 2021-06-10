بلدية بيشة تنجز مشروع حديقة الدحو بمساحة تتجاوز ٩٨٠٠ ألف متر مربع .

المناطق - عسير

أنجزت بلدية بيشة تنفيذ مشروع حديقة الدحو ، بمساحة تقدر بـ ٩٨٠٠ ألف متر مربع.

وقد أوضح رئيس بلدية بيشة الأستاذ علي بن سعيد آل جلبان أن البلدية تسعى لزيادة مساحة المسطحات الخضراء ونصيب الفرد منها، إضافة إلى تقديم أفضل الخدمات الترفيهية لسكان وزوار المحافظة وقراها وتحقيق أفضل معايير جودة الحياة ، لما لها من دور فعال في التنمية بمختلف مجالاتها الاقتصادية والبيئية والترفيهية والجمالية، إضافة إلى كونها تشكل متنفسًا لأهالي محافظة بيشة وسكانها لقضاء أمتع اللحظات وسط تكامل جميع الخدمات والمرافق الحيوية التي تلبي حاجاتهم، بالإضافة إلى المشروعات التطويرية والخدمية التي تنفذها البلدية بما يُعزّز دورها في تحسين جودة الحياة وتحقيق رؤية المملكة الطموحة 2030.

مؤكداً أن هناك توأمة بين البلدية والمجلس البلدي والعمل بروح الفريق الواحد وصولاً للأهداف والتطلعات المنشودة في خدمة محافظة بيشة وقراها ، مشيداً بجهود أعضاء المجلس ومتابعتهم الحثيثة لما ينفذ من مشاريع خدمية وتطويرية .

وتأتي جهود البلدية في رفد الحدائق وتطويرها لرفع قيمة المرافق الخدمية، وتهيئتها بما يتناسب مع الزوار.