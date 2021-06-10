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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطة بإيران

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطة بإيران

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الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطة بإيران

الخزانة الأمريكية تعلن فرض عقوبات على كيانات وأفراد مرتبطة بإيران
http://almnatiq.net/?p=991915
المناطق - وكالات

أفادت وزارة الخزانة الأمريكية، اليوم الخميس، بأن الولايات المتحدة فرضت عقوبات مرتبطة بإيران على كيانات وأفراد يمنيين وسوريين وغيرهم.

وأفادت الوزارة في بيان أن هذه العقوبات “مرتبطة بالإرهاب”، وتم فرضها على “أعضاء شبكة تساعد الحرس الثوري الإيراني والحوثيين باليمن”.

وأضافت أن “هذه الشبكة تجمع عشرات ملايين الدولارات للحوثيين من مبيعات سلع منها النفط الإيراني”.

وشملت العقوبات يمنيين اثنين وسوريين وإماراتي وصومالي وهندي، بالإضافة إلى كيانات مقرها في دبي وإسطنبول وصنعاء باليمن التي تسيطر عليها جماعة “أنصار الله” الحوثية.

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