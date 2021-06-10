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ألمانيا تبدأ في طرح بطاقة تطعيم رقمية خاصة بالاتحاد الأوروبي

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ألمانيا تبدأ في طرح بطاقة تطعيم رقمية خاصة بالاتحاد الأوروبي

ألمانيا تبدأ في طرح بطاقة تطعيم رقمية خاصة بالاتحاد الأوروبي
http://almnatiq.net/?p=991919
المناطق - وكالات

بدأت ألمانيا، اليوم الخميس، طرح بطاقة تطعيم رقمية يمكن استخدامها في جميع أنحاء أوروبا، حيث تستعد القارة لموسم السفر الصيفي الرئيسي.

وقال وزير الصحة الألماني، ينس شبان، إن مراكز التطعيم وعيادات الأطباء والصيدليات ستبدأ تدريجيا في منح تصاريح رقمية للأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل، ابتداء من هذا الأسبوع. وسيسمح نظام “كوف باس” للمستخدمين بتنزيل دليل على حالة التطعيم ضد فيروس كورونا عبر تطبيق هاتف ذكي، مما يتيح لهم سهولة الوصول إلى المطاعم أو المتاحف أو الأماكن الأخرى التي تتطلب دليلًا على التطعيم.

وأوضح أن جواز سفر التطعيم من المتوقع أن يكون متاحا لكل شخص في ألمانيا يتم تطعيمه بالكامل، بحلول نهاية هذا الشهر، مبينا أن “الهدف هو أن هذه الشهادة يمكن استخدامها في هلسنكي وأمستردام ومايوركا”.

وسيحصل الأشخاص الذين تم تطعيمهم بالكامل بالفعل في الأسابيع الأخيرة على رسالة تحتوي على رمز استجابة سريعة يمكنهم مسحه ضوئيا بهواتفهم، أو يمكنهم الاتصال بأطبائهم أو الصيدليات للحصول على البطاقة الرقمية بأثر رجعي.

وقال: “من خلال القيام بذلك، فإننا في الاتحاد الأوروبي نضع معيارا عبر الحدود غير موجود في أي مكان آخر في العالم حتى الآن”، مضيفا أن بطاقة التطعيم الرقمية هي خطوة مهمة لإحياء السفر السياحي الدولي.

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