ما الذي يمنحه نظام التشغيل الجديد لحواسب آيباد؟

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تزامنا مع كشفها عن نظامها الأحدث لتشغيل هواتف آيفون كشفت آبل عن مواصفات نظام IPadOS 15 الجديد الذي طورته لحواسب آيباد اللوحية.

وتبعا للخبراء في آبل فإن IPadOS 15 يتشارك مع نظام iOS 15 بعدة نقاط وتقنيات جديدة لخدمات FaceTime، منها ميزة عزل الضوضاء الخارجية المحسنة أثناء أجراء المكالمات، وميزة SharePlay التي تساعد المستخدمين على تبادل الملفات أثناء الاتصالات.

كما حصل هذا النظام على ميزة “الوضع الرأسي” التي تطمس الخلفية في صورة المتصل على FaceTime ليكون التركيز على صورة وجهه فقط، ما سيجعل التطبيق أكثر عملية بالنسبة للمكالمات الرسمية ومكالمات العمل.

كما وفر IPadOS 15 لحواسب آيباد العديد من الميزات الإضافية مثل ميزة “صورة داخل صورة” لتمكين المستخدم من استعمال أكثر من تطبيق أو تصفح أكثر من موقع بنفس الوقت، وأضاف إلى هذه الأجهزة أيضا ميزات إضافية تساعد على تخصيص الإشعارات لتظهر للمستخدم في أوقات مختلفة من اليوم لمساعدته على زيادة التركيز أثناء العمل.

ومع هذه النسخة من النظام بات بإمكان المستخدمين إرفاق الصور المجمعة في مقاطع صورية بموسيقى من Apple Music، وتضمين هذه المقاطع مؤثرات جديدة، كما تحسنت مع هذه النسخة إمكانيات البحث عبر Spotlight في حواسب آيباد، وأضيفت ميزات جديدة لخدمات iMessage، وحصلت واجهات الحواسب على ميزات جديدة لعرض أيقونات أكبر وأكثر وضوحا وإمكانية لوضع نوافذ عرض تضم التطبيقات والاختصارات التي تهم المستخدمين.