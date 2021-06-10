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أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه

أمير الرياض يقدم تعازيه في وفاة المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه
http://almnatiq.net/?p=991925
المناطق - واس

قدم صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن بندر بن عبدالعزيز أمير منطقة الرياض تعازيه ومواساته في وفاة معالي المستشار الخاص والمشرف على مكتب سموه سحمي بن شويمي بن فويز -رحمه الله – خلال زيارة قام بها اليوم لأسرة الفقيد بمركز الناصفة في محافظة الخرج.
وسأل سموه الله العلي القدير أن يرحم الفقيد ويسكنه فسيح جناته ويلهم ذويه الصبر والسلوان .
وأكد سموه الذكرى الطيبة والسيرة الحسنة للفقيد الذي ترك أثرها طوال فترة عمله في إمارة الرياض.
فيما أعربت أسرة بن فويز عن شكرهم وتقديرهم لسمو أمير منطقة الرياض على تعازيه ومواساته ، سائلين الله العلي القدير أن يجعل ذلك في ميزان حسناته.
رافق سموه خلال الزيارة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز و صاحب السمو الملكي الأمير بندر بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز مساعد رئيس الاستخبارات العامة وصاحب السمو الملكي الأمير فيصل محمد بن فيصل بن بندر بن عبدالعزيز .

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