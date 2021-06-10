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أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الخميس 10 يونيو 2021م، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي بلغ إجماليها ما قيمته 627,003,053 ريال، وذلك على النحو التالي:

نادي الاتحاد: 140,304,083 مليون ريال.

نادي النصر: 135,907,339 مليون ريال.

النادي الأهلي: 124,383,600 مليون ريال.

نادي الشباب: 68,478,291 مليون ريال.

نادي الوحدة: 54,916,603 مليون ريال.

نادي الهلال: 24,832,951 مليون ريال.

نادي العين: 19,275,107 مليون ريال.

نادي الباطن: 19,127,139 مليون ريال.

نادي الاتفاق: 18,589,720 مليون ريال.

نادي الرائد: 10,946,020 مليون ريال.

نادي التعاون: 8,301,159 مليون ريال.

نادي القادسية: 1,776,041 مليون ريال.

نادي ضمك: 165,000 ألف ريال.

فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها.

وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفين ومدربين” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس 2021م.

لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية تعلن الالتزامات المالية

أعلنت لجنة الكفاءة المالية للأندية الرياضية، اليوم الخميس 10 يونيو 2021م، إجمالي الالتزامات المالية واجبة السداد حتى 30 أبريل 2021م، لأندية دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين، والتي بلغ إجماليها ما قيمته 627,003,053 ريال، وذلك على النحو التالي:

– نادي الاتحاد: 140,304,083 مليون ريال.

– نادي النصر: 135,907,339 مليون ريال.

– النادي الأهلي: 124,383,600 مليون ريال.

– نادي الشباب: 68,478,291 مليون ريال.

– نادي الوحدة: 54,916,603 مليون ريال.

– نادي الهلال: 24,832,951 مليون ريال.

– نادي العين: 19,275,107 مليون ريال.

– نادي الباطن: 19,127,139 مليون ريال.

– نادي الاتفاق: 18,589,720 مليون ريال.

– نادي الرائد: 10,946,020 مليون ريال.

– نادي التعاون: 8,301,159 مليون ريال.

– نادي القادسية: 1,776,041 مليون ريال.

– نادي ضمك: 165,000 ألف ريال.

فيما لم تسجل أي التزامات مالية حتى 30 أبريل 2021م على أندية الفيصلي والفتح وأبها.

وشملت هذه الالتزامات التي أعلنتها اللجنة عدداً من البنود الخاصة بذلك، وهي: (ذمم دائنة “لاعبين” – ذمم دائنة “أندية رياضية” – ذمم دائنة “موظفين ومدربين” – رواتب لاعبين – رواتب موظفين ومدربين – ومستحقات قضايا صادر بها قرارات نهائية)، وتختص هذه البنود بكافة الأنشطة في أندية دوري المحترفين، شريطة عدم جدولة أي رواتب، هذا وسيحصل النادي الذي يستوفي هذه الالتزامات على شهادة الكفاءة المالية، على أن يكون آخر موعد للوفاء بها 21 أغسطس 2021م.