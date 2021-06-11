أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب

المناطق - واس:

سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.



فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4 %، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.



وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.

