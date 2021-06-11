سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
فقد قفزت العقود الآجلة لخام برنت 30 سنتاً بما يعادل 0.4 %، ليبلغ سعر التسوية 72.52 دولار للبرميل.
وصعد خام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 33 سنتاً أو 0.5 %، لينهي الجلسة عند 70.29 دولار.
أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب
FILE PHOTO: The sun is seen behind a crude oil pump jack in the Permian Basin in Loving County, Texas, U.S., November 22, 2019. REUTERS/Angus Mordant/File Photo
سجّلت أسعار النفط ارتفاعاً اليوم، وسط تفاؤل حيال تعافي الطلب بعد أن انخفضت طلبات إعانة البطالة الأمريكية إلى أدنى مستوياتها منذ الموجة الأولى من كوفيد-19.
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