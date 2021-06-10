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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط

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الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط

الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط
http://almnatiq.net/?p=991973
المناطق - واس:

أعربت دولة الإمارات عن إدانتها واستنكارها الشديدين لمحاولات ميليشيا الحوثي، استهداف المدنيين والأعيان المدنية بطريقة ممنهجة ومتعمدة في خميس مشيط من خلال طائرة مفخخة، اعترضتها قوات تحالف دعم الشرعية في اليمن.

وأكدت وزارة الخارجية والتعاون الدولي الإماراتية في بيان اليوم، أن استمرار هذه الهجمات لميليشيا الحوثي يعكس تحديها السافر للمجتمع الدولي واستخفافها بجميع القوانين والأعراف الدولية.

وحثت المجتمع الدولي على أن يتخذ موقفاً فورياً وحاسماً لوقف هذه الأعمال المتكررة.

وجددت في بيانها تضامن الإمارات الكامل مع المملكة إزاء هذه الهجمات، والوقوف معها في صف واحد ضد كل تهديد يطال أمنها واستقرارها.

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