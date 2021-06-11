“الزكاة والجمارك” تعلن تنظيم مزاد علني لبيع بضاعة منوعة في جمرك الميناء الجاف بالرياض

المناطق - الرياض:

أعلنت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، اليوم (الخميس)، عن إقامة مزاد علني لبيع “بضاعة” في جمرك الميناء الجاف بالرياض، وذلك وفقاً للضوابط والاشتراطات المذكورة.

وأوضحت الهيئة أن المزاد سوف يقام في تمام الساعة الـ 10 من صباح السبت الموافق 12 يونيو الجاري، ويُشترط للدخول فيه دفع مبلغ تأميني إلزامي قدره 50 ألف ريال بشيك مصدق باسم جمرك الميناء الجاف بالرياض، وإخراج البضاعة والسيارات من الجمرك ودفع كامل القيمة، ودفع عمولة السعي، وقدرها 2.5%، علاوة على قيمة البيع.

كما يجب على المشتري إخراج البضاعة والسيارات المبيعة خلال 5 أيام للبضاعة برسم الوارد، و20 يوماً للبضاعة والسيارات برسم الصادر، وسيتم احتساب أرضيات في حال تجاوز المدة المسموح بها، ومن ثم عرضها للبيع مرة أخرى.

وسيتم تطبيق الإجراءات الاحترازية المتبعة لمواجهة جائحة كورونا حسب توجيهات وزارة الصحة؛ وهي: “تطبيق توكلنا، والتباعد، والكشف عن الحرارة، والحد الأدنى للتجمعات”، فيما يُشترط التسجيل المسبق لدى الجمرك لحضور المزاد.