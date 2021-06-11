احدث الأخبار

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي
أبرز المواد
 إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين
أبرز المواد
 الشيخ ناصر الشثري يُغادر عالمنا
أبرز المواد
 أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين
أبرز المواد
 فيديو.. “نزاهة” توثق لحظة تسليم رشوة تحويل أوراق حاوية تبغ إلى أثاث
أبرز المواد
 “الزكاة والجمارك” تعلن تنظيم مزاد علني لبيع بضاعة منوعة في جمرك الميناء الجاف بالرياض
أبرز المواد
 ضبط 280 ألف قطعة غيار سيارات مغشوشة في ثلاث مناطق
أبرز المواد
 الإمارات تدين محاولة ميليشيا الحوثي استهداف خميس مشيط
أبرز المواد
 يقي من أمراض خطيرة.. تعرف على فوائد عصير الليمون بالنعناع
أبرز المواد
 “التعاون الإسلامي” تدين محاولة استهداف الحوثيين بـ “مسيرة” تجاه خميس مشيط
أبرز المواد
 أسعار النفط ترتفع مدعومةً بتحسن توقعات الطلب
أبرز المواد
 التعليم توجه رسالة لمنسوبيها بخصوص التحصين
أبرز المواد
جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي

أبرز المواد
إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين

إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين

أبرز المواد
الشيخ ناصر الشثري يُغادر عالمنا

الشيخ ناصر الشثري يُغادر عالمنا

أبرز المواد
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

أبرز المواد

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي

جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي
http://almnatiq.net/?p=992000
المناطق- الدمام – فتحيه عبدالله:

نفذت جامعة الامام عبد الرحمن بن فيصل أمس الأول  برنامج التهيئة لفريق الخبراء والزيارة الميدانية لمقرات برنامج موهبة الإثرائي الأكاديمي الصيفي و يشارك في البرنامج 168 طالبا ًوطالبة من الواعدين بالموهبة، والذي تنظمه الجامعة بالتعاون مع مؤسسة الملك عبدالعزيز ورجاله للموهبة والابداع “موهبة” وينطلق الاحد المقبل.

واوضح المشرف العام على البرنامج الدكتور محمد الكثيري أن التعاون المثمر بين الجامعة وموهبة مستمر انطلاقاً من الاهتمام الكبير الذي يحظى به الموهوبون في المملكة، ومن ذلك تضمين اكتشاف الموهوبين ورعايتهم في وثيقة سياسة التعليم في المملكة، واستثماراً للإمكانات والطاقات والخبرات المتوفرة في الجامعة في مجالات دعم وتدريس الموهوبين.

وأشار إلى إقامة البرنامج مع اتخاذ التدابير الوقائية على أعلى المستويات لضمان صحة وسلامة المشاركين وبما يحقق أهداف البرنامج ويواكب متطلبات العصر.وأضاف الدكتور الكثيري بان الجامعة تستضيف البرنامج للعام الرابع على التوالي حيث يتضمن عددا من البرامج الاثرائية ل 84 طالب و84 طالبة واعدين بالموهبة، يتلقون خلالها المعرفة والخبرات العلمية المتقدمة التي تتحدى قدراتهم وتنمي مهاراتهم وتقدم لهم الدعم المناسب لتطويرها وصقلها.

  ويشارك نحو 70 شخصاً في الإشراف العلمي والإداري والتدريب المهاري والمتطوعين مع التزام كامل بتطبيق بروتوكولات الوقاية من فيروس كورونا .وأضاف بانه تصنيف برامج موهبة الاثرائية الاكاديمية و منها البرنامج العلمي الذي يشتمل على مسارات الفيزياء و العلوم الطبية و الحيوية وعلم التشريح ووظائف الأعضاء و التشفير و علم الطيران ومبادى التصميم الهندسي و الهندسة الكهربائية و الطاقة المتجددة.

أما البرنامج المهاري فانه يتكون من البرامج التدريبية والمشاريع والتي تهدف لبناء عدد من المهارات الشخصية والنفسية والاجتماعية لدى المشاركين وبالإضافة لاكتساب المعرفة والمهارة فإنها تعزز القيم من خلال تطبيقات خدمة المجتمع والعمل الجماعي وعروض الفرق.

ويقدم البرنامج المهاري العام والمهام العبقرية و برنامج مهارات القرن 21 والتفكير التصميمي، بالإضافة إلى عروض المواهب والفنون.ولفت أن البرنامج الذي سيستمر لمدة ثلاث أسابيع يتم خلاله تقديم الرعاية المناسبة للموهوبين، يأتي من منطلق أهمية الاستثمار في الإنسان والتحول إلى مجتمع معرفي تتحقق فيه التنمية المستدامة التي أكدت عليه رؤية المملكة 2030 ، حيث تؤكد قيادتنا الرشيدة حفظها الله دوما وأبدا على أهمية بناء الإنسان باعتباره أساس التنمية، حتى أصبحت المملكة العربية السعودية نموذجا عالميا يحتذى به وبالذات في مجال رعاية الموهوبين.

روابط ذات صلة

إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين

إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين
الشيخ ناصر الشثري يُغادر عالمنا

الشيخ ناصر الشثري يُغادر عالمنا
أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

أمريكا تفرض عقوبات على أفراد وكيانات تسهم في تمويل الحرس الثوري الإيراني والحوثيين

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*