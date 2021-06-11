ضاربا أروع الأمثله في البر.. الإعلامي العصيمي يتبرع بـ 60% من كبده لوالده

المناطق- فلاج الشعيفاني:

يرقد رئيس تحرير صحيفة صراحة الإلكترونية وعضو صحفيو الوطن الإعلامي جزاء العصيمي في قسم الملاحظة، بمدينة الأمير سلطان الطبية، في مدينة الرياض، بعدما نجحت عملية التبرع بجزء من كبده لوالده.



وكان والد الإعلامي جزاء العصيمي يعاني من فشل كامل في وظائف الكبد مما استدعى ضرورة زراعة كبد له، حيث جرى أخذ ما نسبته (60%) من كبد الابن لتزرع في داخل جسد والده، في أعظم قصة برّ ووفاء وعطاء من ابن لأبيه.



وأعرب العصيمي عن سعادته بنجاح عملية الزراعة لوالده، مطمئنًا الجميع بأنه بخير، وقال: “الله يمتع سيدي ووالدي بالصحة والعافية، والله هو المتفضل بأن سخرني ويسر لإعطاء والدي جزءاً من كبدي، ولو أعطيته جسدي كله ما وفيته جزاه وحقه”.

وتتقدم أسرة صحيفة “المناطق” بخالص التهنئة للزميل جزاء العصيمي بنجاح العمليتين متمنيين له ولوالده الشفاء العاجل.