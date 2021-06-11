“العدل” تبين طرق الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر “ناجز”

المناطق - الرياض:

أوضحت وزارة العدل، خطوات الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري الإلكتروني عبر بوابة “ناجز”.

وبيّنت أن الخطوات تشمل الدخول على البوابة، واختيار إضافة طلب جديد وتحديد العقار ومعاينة الصك، ومن ثم إدخال بيانات الصفقة، والتحقق من ضريبة التصرفات العقارية.

ونوهت إلى أن الخطوات تتضمن أيضاً استعراض الطلب واعتماده، على أن يقوم المشتري باستكمال العملية، مع متابعة حالة الطلب في صفحة “طلباتي”.

ولفتت إلى أن الخطوة التالية اختيار الطلب كمشترٍ، وإكمال البيانات وقبول الطلب، وتحويل قيمة الصفقة إلى الحساب الوسيط الخاص بالطلب.