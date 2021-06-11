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120 متطوعاً ومتطوعة يساهمون في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي

120 متطوعاً ومتطوعة يساهمون في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي
http://almnatiq.net/?p=992016
المناطق - الجوف:

يساهم نادي أمانة الجوف التطوعي في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي الرابع عشر، الذي تنظمه أمانة المنطقة.

وأوضح المتحدث الإعلامي للمهرجان عمر بن عبدالعزيز الحموان أن أكثر من 120 متطوعاً ومتطوعة من نادي الأمانة التطوعي، يعملون على تنظيم الفعاليات المختلفة التي يقيمها المهرجان، كما يعملون على توعية الزوار بتطبيق الاجراءات الاحترازية والتدابير الوقائية لمنع انتشار فايروس كورونا، وإرشاد الزوار للمعارض والأركان المتنوعة.

وأضاف أن النادي التطوعي للأمانة عمل على فتح المجال للشباب والشابات للانخراط في مختلف الأعمال التطوعية، حيث يساهم بشكل مستمر في المهرجانات والمناسبات المختلفة بالمنطقة، كما يعمل على تفعيل العمل التطوعي وتحفيز قدرات وطاقات المتطوعين في المنطقة بهدف دعم الجهود وتحسين بيئة العمل التطوعي، وتحقيقًا لتطلعات القيادة الرشيدة في تحقيق أهداف رؤية المملكة 2030 الرامية إلى الوصول لمليون متطوع ومتطوعة يساهمون في بناء هذا الوطن على الصعد كافة.

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