اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

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http://almnatiq.net/?p=992028
المناطق - الرياض

اعرب اتحاد الإذاعات الإسلامية عن تقديره للدور المحورى للمملكة العربية السعودية لنشر السلام والاستقرار والأمن في العالم الإسلامي، مشيدًا بكل الجهود الداعمة واللازمة لإيجاد حلول جوهرية للنزاعات في العالم الاسلامي ونشر الوئام بين الأطراف المتنازعة، وإيقاف الحروب وسفك الدماء خاصة هذا الصراع المرير الذي طال أمده في جمهورية أفغانستان الإسلامية الذي استمر لأكثر من أربعة عقود.
وأكد اتحاد الإذاعات الإسلامية في بيان صادر اليوم, أن هذا الإنجاز التاريخى الذي حققته المملكه العربية السعودية, بإتمام المصالحة بين الفئات المتقاتلة، وترسيخ دعائم السلام في جمهورية أفغانستان الإسلامية، مشيدا بجهود المملكة الداعمة والمساندة لرابطة العالم الإسلامي التي تبذل كافة الجهود الممكنة في علاج وحل قضايا العالم الإسلامي وإزالة عوامل النزاع والشقاق داخل النسيج المجتمعي للأمة الإسلامية وذلك إيمانا منها بمسؤوليتها التاريخية، كحاضنة للشعوب الإسلامية والمظلة المؤسسية لعلماء ومفكري الأمة الإسلامية والممثلة لقضايا الأمة، والحريصة على أمن مجتمعاتها.

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