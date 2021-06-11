ملتقى بالقاهرة يدعو لإعادة إعمار غزة

المناطق - وكالات

بدأت اليوم أعمال ملتقى القاهرة الدولي الأول لشركاء “العمران”، بمشاركة كبرى الشركات العاملة في مجال التشييد والبناء والتطوير العقاري، وذلك للمساهمة في إعادة إعمار غزة.

وأكد السفير الفلسطيني بالقاهرة دياب اللوح، في كلمته بالجلسة الافتتاحية أن قطاع غزة بحاجة ماسة وعاجلة للتدخل وترجمة المبادرات والأقوال إلى أفعال على أرض الواقع، معربًا عن أمله من الدول المانحة والممولة المبادرة للتعاقد مع الشركات المحلية في قطاع غزة لإنعاش القطاع.

وتناقش جلسات الملتقى التي تستمر أربعة أيام عدداً من الملفات والموضوعات المهمة، من بينها القوانين والتشريعات المؤثرة على قطاع التشييد والبناء، وفرص الاستثمار العقاري، وتجارب التصدير العقاري، ودور القطاع المالي في تمويل المشروعات القومية، ومناقشة إعادة إعمار كل من لبنان وليبيا والعراق، بجانب الموضوع الرئيسي للملتقى وهو إعادة إعمار غزة.