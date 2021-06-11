احدث الأخبار

الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى
أبرز المواد
 رئيس الوزراء الفلسطيني: اغتيال أبنائنا الثلاثة في جنين إرهاب دولة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية
أبرز المواد
 المملكة تؤكد دعمها لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعو إيران للتعاون مع الوكالة بشكلٍ فوري وشفاف
أبرز المواد
 اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان
أبرز المواد
 دراسة: أخذ فترات راحة قصيرة قد يساعد عقولنا على تعلم مهارات جديدة بسرعة فائقة
أبرز المواد
 ملتقى بالقاهرة يدعو لإعادة إعمار غزة
أبرز المواد
 120 متطوعاً ومتطوعة يساهمون في تنظيم فعاليات مهرجان زيتون الجوف الدولي
أبرز المواد
 “العدل” تبين طرق الاستفادة من خدمة الإفراغ العقاري عبر “ناجز”
أبرز المواد
 ضاربا أروع الأمثله في البر.. الإعلامي العصيمي يتبرع بـ 60% من كبده لوالده
أبرز المواد
 جامعة الإمام عبد الرحمن بن فيصل تستعد لانطلاق موهبة الإثرائي الأكاديمي
أبرز المواد
 إغلاق طريق الملك خالد بمحافظة الخبر بالاتجاهين
أبرز المواد
 المستشار بالديوان الملكي الشيخ “ناصر الشثري” في ذمة الله
أبرز المواد
الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

أبرز المواد
رئيس الوزراء الفلسطيني: اغتيال أبنائنا الثلاثة في جنين إرهاب دولة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية

رئيس الوزراء الفلسطيني: اغتيال أبنائنا الثلاثة في جنين إرهاب دولة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية

أبرز المواد
المملكة تؤكد دعمها لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعو إيران للتعاون مع الوكالة بشكلٍ فوري وشفاف

المملكة تؤكد دعمها لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعو إيران للتعاون مع الوكالة بشكلٍ فوري وشفاف

أبرز المواد
اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

أبرز المواد

الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى

الأردن تدين اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في القدس المحتلة والمسجد الأقصى
عناصر قوات الأمن الإسرائيلية في بلدة العيسوية شمال القدس
http://almnatiq.net/?p=992035
المناطق - وكالات

أدانت حكومة الأردن أمس, اعتداءات شرطة الاحتلال الإسرائيلية على الفلسطينيين في باب العامود بالقدس المحتلة، واستمرار الانتهاكات في المسجد الأقصى.
وحذرت وزارة الخارجية الأردنية من تبعات الخطوات الاستفزازية الإسرائيلية التي تؤدي إلى التصعيد والتوتر والعنف, كما حذرت من مغبّة ما يسمى “مسيرة العلم” التي يخطط المتطرفون لتنظيمها الثلاثاء المقبل في البلدة القديمة.
وطالب الناطق الرسمي بالوزارة السفير ضيف الله الفايز سلطات الحتلال الإسرائيلية, وقف الاعتداءات والأعمال الاستفزازية في القدس وباقي الأراضي الفلسطينية المحتلة واحترام الوضع القانوني والتاريخي القائم في البلد.

روابط ذات صلة

رئيس الوزراء الفلسطيني: اغتيال أبنائنا الثلاثة في جنين إرهاب دولة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية

رئيس الوزراء الفلسطيني: اغتيال أبنائنا الثلاثة في جنين إرهاب دولة يستدعي تدخلا دوليا عاجلا لتوفير الحماية
المملكة تؤكد دعمها لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعو إيران للتعاون مع الوكالة بشكلٍ فوري وشفاف

المملكة تؤكد دعمها لمدير عام الوكالة الدولية للطاقة الذرية وتدعو إيران للتعاون مع الوكالة بشكلٍ فوري وشفاف
اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

اتحاد الإذاعات يشيد بدور المملكة في المصالحة بين الفئات المتقاتلة في أفغانستان

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*