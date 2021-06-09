احدث الأخبار

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام
أبرز المواد
 11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018
أبرز المواد
 أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات
أبرز المواد
 قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: أسهمنا بأكثر من 2.8 مليار يورو وصدرنا أكثر من 240 مليون لقاح
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 دراسة تكشف خطر القهوة على البصر
أبرز المواد
 مكمل غذائي شائع للحوامل يضمن إنجاب طفل شديد الذكاء
أبرز المواد
 نشاط للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على 5 مناطق
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور هيئة المساحة الجيولوجية للاطلاع على سير الأعمال
أبرز المواد
أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

أبرز المواد
11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

أبرز المواد
أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

أبرز المواد
قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

أبرز المواد

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة

رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
http://almnatiq.net/?p=992052
المناطق - المدينة المنورة

أصدر المركز الوطني للأرصاد تنبيهاً بشأن حالة الطقس اليوم ، بمنطقة المدينة المنورة بمشيئة الله، تضمن رياحاً نشطة وأتربة مثارة تشمل تأثيراتها نشاطاً للرياح السطحية وتدنياً في مدى الرؤية.
وأوضح المركز أن الحالة التي تشمل المدينة المنورة ومحافظات الحناكية والعلا والمهد وبدر وخيبر وادي الفرع، تبدأ من الساعة الـ 11 صباحا وتستمر حتى الساعة الـ 8 مساء.

روابط ذات صلة

صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة

صرف أكثر من 56 ألف وصفة دوائية في مركز القلب بالمدينة المنورة
أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس المنطقة

أمير منطقة المدينة المنورة يرأس اجتماع مجلس المنطقة
“صحة المدينة” توضح سبب انخفاض الأكسجين بمستشفى المدينة

“صحة المدينة” توضح سبب انخفاض الأكسجين بمستشفى المدينة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*