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الاتحاد الأوروبي: أسهمنا بأكثر من 2.8 مليار يورو وصدرنا أكثر من 240 مليون لقاح
http://almnatiq.net/?p=992054
المناطق - وكالات

أكد الاتحاد الأوروبي أنه مع دوله الأعضاء في منصة “كوفاكس” أسهموا بأكثر من 8ر2 مليار يورو وصدروا أكثر من 240 مليون جرعة من اللقاحات المضادة لفيروس كورونا المستجد (كوفيد 19) إلى 90 دولة وبما يتجاوز الجهود الأقليمية الأخرى.
جاء ذلك خلال إحاطة قدمها المسؤول الأعلى للسياسة الخارجية والأمنية في الاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل اليوم في الاجتماع السنوي لمجلس الأمن الدولي حول تعزيز الشراكة مع الاتحاد الأوروبي الذي بحث ضمن جدول أعماله التعاون بين الأمم المتحدة والمنظمات الإقليمية في الحفاظ على السلم والأمن الدوليين.
وأعرب عن تشجيع الاتحاد الأوروبي على التعددية التي تتعلق بتوزيع اللقاحات، حيث يضع منصة “كوفاكس” للتوزيع العادل للقاحات.

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