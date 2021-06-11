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11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018
http://almnatiq.net/?p=992058
المناطق - الرياض

أكدت وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، سعيها إلى تحسين بيئة العمل والوصول إلى نسبة التوطين التي تستهدفها رؤية المملكة 2030، وذلك بناء على التشاور والتواصل مع القطاع الخاص.
وقال الدكتور عبدالله أبو اثنين نائب وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية خلال لقاء استضافته غرفة الشرقية، إن الوزارة منذ أن انتهجت منهج الشراكة مع القطاع الخاص، نتج عنه 11 اتفاقا للتوطين في 11 قطاعا أسهمت في توظيف أكثر من 400 ألف سعودي وسعودية منذ عام 2018.
وأضاف، أن برنامج التوطين يستهدف 115 ألف وظيفة في ست قطاعات، في أكثر من مائة مهنة، تعتمد مبدأ التدريب والبحث عن العمالة الوطنية والتواصل معها.
وأشار ابواثنين إلى أن الاستراتيجية الجديدة للوزارة تركز على الإصلاحات الجذرية، وتعمل على إيجاد فرص عمل مستدامة، وتحفيز الطلب على الأيدي العاملة الوطنية، ورفع مستوى مهاراتها وقدراتها التي تتناسب ووضع سوق العمل.
وأوضح أن اللقاءات الموسعة التي تجريها الوزارة مع رجال الأعمال ينتج عنها جملة من المبادرات، مشيرا إلى أنه خلال لقاء واحد نتج 86 مبادرة دخلت جميعها حيز التنفيذ، كما أن لدى الوزارة 13 مبادرة أخرى منذ العام الماضي نتاج ورش العمل التي يتم تنظيمها بالشراكة مع القطاع الخاص.
ولفت إلى أن الوزارة من خلال هذه اللقاءات تتلمس الملاحظات وترصد الفجوات وتقيم المبادرات، كما لديها مزيد من المبادرات الإضافية التي ستسهم في تحقيق أهدافها لتحسين بيئة العمل في السوق المحلية.

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