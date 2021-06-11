أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

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تراجع استهلاك البنزين الممتاز “91 و95 أوكتان” في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، بما يعادل 31.6 مليون برميل، ليبلغ نحو 162.4 مليون برميل خلال 2020، مقابل نحو 194.1 مليون برميل في 2019.

ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” يعد استهلاك البنزين في 2020 هو الأدنى خلال عشرة أعوام، أي منذ 2010 عندما بلغ الاستهلاك 151.4 مليون برميل.

ووتيرة التراجع المسجلة خلال العام الماضي هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، سواء من حيث نسبة أو كمية الانخفاض.

والانخفاض المسجل خلال 2020 هو الثالث على التوالي في استهلاك البنزين، حيث كان قد تراجع بنسبة 0.2 في المائة، بما يعادل 0.4 مليون برميل في 2019، و6.5 في المائة بما يعادل 13.5 مليون برميل في 2018، حينما بلغ 194.5 مليون برميل مقابل 208 ملايين برميل في 2017.