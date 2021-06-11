احدث الأخبار

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام
أبرز المواد
 11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018
أبرز المواد
 أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات
أبرز المواد
 قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة
أبرز المواد
 الاتحاد الأوروبي: أسهمنا بأكثر من 2.8 مليار يورو وصدرنا أكثر من 240 مليون لقاح
أبرز المواد
 القيادة تهنئ رئيس جمهورية الفلبين بذكرى يوم الاستقلال لبلاده
أبرز المواد
 رياح نشطة وأتربة مثارة على منطقة المدينة المنورة
منطقة المدينة المنورة
 الصين تسجل 22 إصابة جديدة بفيروس كورونا
أبرز المواد
 دراسة تكشف خطر القهوة على البصر
أبرز المواد
 مكمل غذائي شائع للحوامل يضمن إنجاب طفل شديد الذكاء
أبرز المواد
 نشاط للرياح السطحية تحد من مدى الرؤية الافقية على 5 مناطق
أبرز المواد
 وزير الصناعة والثروة المعدنية يزور هيئة المساحة الجيولوجية للاطلاع على سير الأعمال
أبرز المواد
أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

أبرز المواد
11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

أبرز المواد
أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

أبرز المواد
قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

أبرز المواد

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام

أدنى مستوى لاستهلاك البنزين في المملكة خلال 10 أعوام
http://almnatiq.net/?p=992059
المناطق - الرياض

تراجع استهلاك البنزين الممتاز “91 و95 أوكتان” في السعودية خلال العام الماضي بنسبة 16.3 في المائة، بما يعادل 31.6 مليون برميل، ليبلغ نحو 162.4 مليون برميل خلال 2020، مقابل نحو 194.1 مليون برميل في 2019.
ووفقا لصحيفة “الاقتصادية” يعد استهلاك البنزين في 2020 هو الأدنى خلال عشرة أعوام، أي منذ 2010 عندما بلغ الاستهلاك 151.4 مليون برميل.
ووتيرة التراجع المسجلة خلال العام الماضي هي الأعلى تاريخيا وفق البيانات المتاحة، سواء من حيث نسبة أو كمية الانخفاض.
والانخفاض المسجل خلال 2020 هو الثالث على التوالي في استهلاك البنزين، حيث كان قد تراجع بنسبة 0.2 في المائة، بما يعادل 0.4 مليون برميل في 2019، و6.5 في المائة بما يعادل 13.5 مليون برميل في 2018، حينما بلغ 194.5 مليون برميل مقابل 208 ملايين برميل في 2017.

روابط ذات صلة

11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018

11 اتفاقية توطين أسهمت في توظيف 400 ألف مواطن منذ 2018
أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات

أداء باهت لأسواق العملات مع إحجام المستثمرين عن الرهانات
قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

قلعة شمسان بأبها إطلالة تاريخية برؤية سياحية جديدة

التعليقات (٠) اضف تعليق

اضف تعليق

بريدك الالكترونى لن نقوم بأستخدامه. الحقول المطلوبه عليها علامة *

You may use these HTML tags and attributes:
<a href="" title=""> <abbr title=""> <acronym title=""> <b> <blockquote cite=""> <cite> <code> <del datetime=""> <em> <i> <q cite=""> <s> <strike> <strong>

*