الصين : التوصل لمنشأ فيروس كورونا سيستغرق عقود .. وتسرب المعمل “إشاعة”

المناطق - وكالات

ذكر وانج ون بين المتحدث باسم وزارة الخارجية الصينية اليوم أن الأمر يمكن أن يستغرق عقودا أو أكثر للتوصل إلى منشأ فيروس كوفيد 19. وأضاف أن نظرية تسربه من معمل بووهان ليست سوى إشاعة بحسب ما نقلته “بلومبيرج”.

وقال كريستيان دروستن عالم الفيروسات الألماني الشهير في معهد شاريته لعلم الفيروسات ومقره برلين قوله ردا على سؤال حول أصول فيروس كورونا والنظرية القائلة بأنه تسرب عن طريق الخطأ من معهد ووهان لعلم الفيروسات إن “فكرة وقوع حادث بحثي مستبعدة للغاية بالنسبة لي لأنها ستكون بالغة التعقيد”.

وأشار الذي أجرى أبحاثا عن فيروسات كورونا لسنوات ولعب أيضا دورا حاسما في اكتشاف فيروس كورونا المرتبط بالسارس في 2003 إلى أن الأصل الأكثر احتمالا هو تربية الحيوانات آكلة اللحوم وصناعة الفراء.