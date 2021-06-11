كائن مجهري يعود للحياة بعد 24 ألف عام تحت جليد سيبيريا

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http://almnatiq.net/?p=992062
المناطق - وكالات

عاد كائن دقيق إلى الحياة وتكاثر لا جنسيا بعد أن ظل متجمدا في المناطق الصقيعية الشاسعة في شمال شرق سيبيريا لمدة 24000 عام تقريبا.

عثر العلماء الروس على الكائن متناهي الصغر الذي يُطلق عليه اسم الدوارات الشبيهة بالعلق في التربة المأخوذة من نهر ألاجيا في منطقة ياقوتيا الروسية في أقصى الشمال.

ومن المعروف أن هذه الكائنات الحية متعددة الخلايا الموجودة في موائل المياه العذبة في جميع أنحاء العالم قادرة على تحمل البرودة الشديدة.

وأشار بحث سابق إلى أنه يمكنها أن تعيش لعقد من الزمن عندما يتم تجميدها عند درجة حرارة 20 درجة مئوية تحت الصفر، وفقا لـ”رويترز”.

لكن هذه الحالة الجديدة، التي وردت تفصيلا في دراسة نشرت في دورية (كارنت بايولوجي)، تمثل أطول فترة يعيشها مخلوق في حالة التجميد.

وعُثر الكائن الدقيق في العينات المأخوذة من على عمق 3.5 متر تحت الأرض. وقالت الدراسة إن العينات تعود إلى ما بين 23960 و24485 عاما.

والأرض المغطاة بالتربة الصقيعية، حيث تتجمد الأرض على مدار السنة، كانت لسنوات منهلا لاكتشافات علمية مذهلة.

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