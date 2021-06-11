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جناح الشؤون الإسلامية يستقبل زواره بمعرض مكة للمشروعات الرقمية بقبة جدة

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جناح الشؤون الإسلامية يستقبل زواره بمعرض مكة للمشروعات الرقمية بقبة جدة

جناح الشؤون الإسلامية يستقبل زواره بمعرض مكة للمشروعات الرقمية بقبة جدة
http://almnatiq.net/?p=992079
المناطق - مكة المكرمة

استقبل جناح وزارة الشؤون الإسلامية والدعوة والإرشاد بمعرض مشروعات منطقة مكة المكرمة الرقمي بقبة جدة، أمس عدداً من السفراء والشخصيات وجمعاً من المواطنين والمقيمين في أول يوم من فعاليات المعرض الذي دشنه صاحب السمو الملكي الأمير خالد الفيصل مستشار خادم الحرمين الشريفين أمير منطقة مكة المكرمة.
واستعرض الجناح عدداً من المشروعات التي نفذتها الوزارة مؤخراً بالمنطقة لخدمة ضيوف الرحمن من الحجاج والمعتمرين إلى جانب المشروعات الخاصة بالعناية بالمساجد والمواقيت والدعوة إلى الله، إضافة إلى توظيف التقنيات الحديثة في مجال العمارة والتشييد والصيانة والنظافة تحقيقًا لرسالتها السامية.

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