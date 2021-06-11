اللواء الركن خالد المرعيد السبيعي يصدر الطبعة الثانية من كتاب “ملحمة المجد الخالدة”

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أصدر اللواء الركن خالد المرعيد السبيعي الطبعة الثانية من كتابه “ملحمة المجد الخالدة” استعادة مدينة الرياض “1319هـ” من المنظور العسكري.

ويأتي الإصدار بمناسبة مرور “123” عاماً على استعادة الملك الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن بن فيصل آل سعود – طيب الله ثراه – الرياض في الخامس من شهر شوال عام “1319هـ”، وتأسيس هذا الكيان العظيم.

ويقع الكتاب في “208” صفحات من الحجم الكبير، ويتناول ملحمة استعادة مدينة الرياض – من خلال المنظور العسكري، تلك الملحمة العظيمة التي غيرت مجرى التاريخ في الجزيرة العربية.

ويعد هذا الطرح مساراً مهماً من المسارات في التاريخ العسكري، كون المؤلف متخصص بالشؤون العسكرية والإستراتيجية وهو يسلط الضوء، على هذا الحدث المهم عسكرياً واستراتيجياً ويبرز قدرات الملك عبدالعزيز – طيب الله ثراه – القيادية والحربية.

وهذا الكتاب مميز في مجاله وإضافة ممتازة للمكتبة العربية، وللمهتمين بتاريخ الموحد عبدالعزيز بن عبدالرحمن وكذلك التاريخ الوطني والعسكري.

يذكر أن اللواء الركن خالد المرعيد السبيعي حفيد أحد الرواد الذين شاركوا مع الملك المؤسس في ملحمة استعادة الرياض.