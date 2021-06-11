جمعية “أيادي الأمل” في زيارة “بر أبها”

المناطق - أبها

استقبل فضيلة أمين عام جمعية البر بأبها الشيخ محمد بن سعيد بن فحاس في مكتبه الأربعاء 28 شوال 1442هـ رئيس مجلس إدارة جمعية أيادي الأمل للتوعية بأضرار المخدرات ورعاية المتعافين بمحايل عسير الأستاذ محمد بن أحمد السيد ومرافقيه .

وعبّر “السيد” عن سعادته بالأعمال المباركة التي تقدمها “بر أبها” وأثرها الاجتماعي في المنطقة ، متطلعاًً للتعاون مع جمعية البر بأبها فيما يخدم العمل الاجتماعي والتنموي وما يحقق رُقيه في المنطقة ، ثم عرض بعد ذلك ما تقدمة “أيادي الأمل” من خدمات اجتماعية في محافظة محايل عسير وما نتج عنه من مخرجات جيدة لخدمة الفئات المستهدفة ، وحاجة الجمعية للدعم والمساندة لتواصل أعمالها وأنشطتها .

من جهته رحّب “بن فحاس” بضيوفه مقدماً شكره لهم على هذه الزيارة ، متمنياً لهم ولجمعية “أيادي الأمل” كل التوفيق والنجاح ، مفيداً أن “بر أبها ” ستقدم دعماً مالياً وعينياً لأيادي الأمل بمبلغ 183.500 ريال ؛ من خلال برنامجها “تعاون” الذي يقدم خدماته الاجتماعية للجمعيات الخيرية بمنطقة عسير ، وذلك مشاركة من جمعية البر بأبها في الخدمات الاجتماعية التي تقدم خدمةً للمجتمع وبما يحقق النتائج المطلوبة والغايات المرجوة .