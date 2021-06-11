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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

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خادم الحرمين الشريفين وولي العهد يعزيان أمير الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

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الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح

الأمير محمد بن سلمان يعزي ولي العهد الكويت في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح
http://almnatiq.net/?p=992096
المناطق - واس

بعث صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الدفاع، برقية عزاء ومواساة لصاحب السمو الشيخ مشعل الأحمد الجابر الصباح ولي العهد في دولة الكويت، في وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ .
وقال سمو ولي العهد: “تلقيت نبأ وفاة الشيخ منصور الأحمد الجابر المبارك الصباح ـ رحمه الله ـ، ونبعث لسموكم ولكافة الأسرة الكريمة أحر التعازي، وأصدق المواساة، سائلين المولى العلي القدير أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته، ويسكنه فسيح جناته، وأن يحفظكم من كل سوء ومكروه، إنه سميع مجيب”.

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