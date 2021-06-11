“هيئة الاتصالات” تدعو العموم لتقديم مرئياتهم حول تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)

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دعت هيئة الاتصالات وتقنية المعلومات العموم إلى تقديم مرئياتهم بشأن “وثيقة تنظيم وتوزيع الترددات للشبكات اللاسلكية المحلية (WLAN)”.

وأوضحت الهيئة أن الوثيقة تتضمن شروط وتنظيمات استخدام الشبكات اللاسلكية المحلية في المملكة وتحديد نطاقات ترددية إضافية في النطاقين (6 ، 60) جيجاهرتز ،وتسعى الهيئة من خلال هذه الوثيقة إلى مواكبة التطورات في التقنيات اللاسلكية المتنوعة ونشرها في المملكة، ودعم العديد من التطبيقات الذكية التي تشمل إنترنت الأشياء والمنازل الذكية وتطبيقات الواقع المعزز (VR/AR)، وتمكين الجيل الحديث من تقنيات الواي فاي (WiFi-6e) وتقنيات (WiGig) الذي بدوره سيحسن من تجربة المستخدمين لخدمات الانترنت.

ودعت الهيئة العموم بما في ذلك مقدمي خدمات الاتصالات في المملكة للإفادة بمرئياتهم التفصيلية عبر البريد الإلكتروني [email protected] وسيتم استقبال المرئيات حتى تاريخ 2021/07/08, وللاطلاع على الوثيقة مراجعة الرابط: https://www.citc.gov.sa/ar/new/publicConsultation/Pages/144207.aspx.