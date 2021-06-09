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وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية يشهد ختام ملتقى وزارة الرياضة الشبابي بالمنطقة.

وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية يشهد ختام ملتقى وزارة الرياضة الشبابي بالمنطقة.

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وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية يشهد ختام ملتقى وزارة الرياضة الشبابي بالمنطقة.

وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية يشهد ختام ملتقى وزارة الرياضة الشبابي بالمنطقة.
http://almnatiq.net/?p=992121
المناطق - بريدة

شهد سعادة وكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية اللواء الدكتور نايف بن محمد المرواني مساء أمس ختام الملتقى الشبابي “حب الوطن عمل وإخلاص”  الذي نظمه فرع وزارة الرياضة بمنطقة القصيم بمدينة الجفن الرياضية ببريدة, بحضور سعادة الوكيل المساعد بوزارة الرياضة لشؤون الشباب الأستاذ سليمان المسند ومدير فرع الوزارة بالقصيم عبدالعزيز السناني.

وقدم سعادة اللواء الدكتور المرواني لقاءً مفتوح مع المشاركين في الملتقى حول الأمن الفكري بعنوان “دور الشباب في تعزيز الأمن الفكري- تجربة إمارة منطقة القصيم نموذج” تطرق فيها لأهمية العمل على الوعي في أوساط الشباب لمكافحة الأفكار المنحرفة وتطور تجربة البرامج الفكرية في إمارة المنطقة وأثرها في المجتمع وتراكم التجربة لتكون نموذج يحتذى بعد على مستوى المملكة وخارجها في تعزيز الأمن الفكري.

وأشاد وكيل الإمارة للشؤون الأمنية بجهود وزارة الرياضة المبذولة في هذا الإطار، عاداً ما تقوم به من برامج ونشاطات نوعية في منطقة القصيم من أهم أعمدة ملف أعمال برنامج الأمن الفكري الذي أطلقه سمو أمير منطقة القصيم .

وفي الختام أقيم حفل تكريمي للمشاركين الملتقى حيث قدمت دروع تذكارية وشهادات شكر ، كما قدم الوكيل المساعد لشؤون الشباب بوزارة الرياضة درع تذكاري باسم وزارة الرياضة لوكيل إمارة منطقة القصيم للشؤون الأمنية.  

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