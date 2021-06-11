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أمانة الشرقية: استحداث إشارات ضوئية لأحد معابر المشاة بتقنيه حديثه وجمالية بالخبر

أمانة الشرقية: استحداث إشارات ضوئية لأحد معابر المشاة بتقنيه حديثه وجمالية بالخبر
http://almnatiq.net/?p=992134
المناطق - الدمام

تواصل ‎أمانة المنطقة الشرقية برامجها لتعزيز السلامة المرورية بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، والتي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط والهندسة المرورية، آخذة بعين الاعتبار سلامة المشاة، في كافة مدن ومحافظات المنطقة الشرقية، حيث استحدثت ‎بلدية محافظة الخبر إشارات ذكية لمعبر المشاة بشارع الأمير تركي، لتعزيز ثقافة المشي الآمن، والذي يأتي ضمن خططها الرامية الى تحقيق برنامج التحول الوطني وتعزيز معايير جودة الحياة في الخبر.

وتتضمن إشارة الذكية للمشاة التي تم اعتمادها في أحد شوارع المدينة، على بوابة لرذاذ الماء المصممة بشكل جمالي، ومعزز لتنبيه المشاة ضمن المعبر المخصص.

من جهته قال رئيس بلدية محافظة الخبر المهندس سلطان بن حامد الزايدي:” أن البلدية قامت بمتابعة أعمالها في تحقيق أهداف محاور الخطة الاستراتيجية لأمانة المنطقة الشرقية من خلال تنفيذ معابر المشاة الذكية في شارع الأمير تركي بن عبد العزيز”.

وأضاف “تعتمد هذه المعابر على معايير الهندسة المرورية والتقنيات الحديثة للحفاظ على سلامة المشاة، وإيجاد الربط الآمن في المواقع الحيوية بالمدينة، وتم التنفيذ بإضافة بوابة من طرفي المعبر، من خلال وضع حاجز مائي لتنبيه المشاة بعدم العبور عندما تكون إشارة المشاة حمراء، ويتوقف الحاجز المائي بعد الضغط على زر طلب العبور بتحول إشارة المشاة إلى خضراء، محققه بذلك المشهد الجمالي وتعزيز ثقافة المشي الآمن لدى سكان وزوار المدينة.

وأبان بأن هذا يأتي ضمن مواصلة أعمال الأمانة وأهدافها التي تنفذها بلدية الخبر، لتحقيق برنامج التحول الوطني لتعزيز السلامة المرورية، بإنشاء معابر المشاة الحديثة والذكية، التي تواكب أحدث تقنيات وأساليب الضبط، بالإضافة الى الهندسة المرورية آخذة بالاعتبار سلامة المشاة، ومن أحدثها الممشى الجديد بشارع الأمير تركي، كأحد أهم الشوارع في مدينه الخبر، والتي تشهد كثافة لزواره ومستخدميه.

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